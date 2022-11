Karsdorp alla Juventus | arriva l’offerta | ecco quanto hanno proposto

(Di lunedì 28 novembre 2022) Lasembra voler fare sul serio perl’idea dei bianconeri perre al terzino olandese. Poco prima che il campionato si fermasse per la sosta mondiale, è andato in scena un Sassuolo-Roma decisamente elettrico non tanto a livello di risultato (uno a uno il punteggio finale)con il discorso legato al post partita. Tutti ricorderete le parole di Mourinho su; il portoghese non risparmiò il terzino parlando addirittura di tradimento e sottolineando di aver chiesto al giocatore di trovarsi un’altra squadra a gennaio. LaPresseParole forti e, in un certo senso, inusuali; non è comune sentire un tecnico attaccare un suo giocatore. Allo stesso modo conosciamo Mourinho e sappiamoa livello comunicativo riesca sempre ad essere ...

