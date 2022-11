Juventus | si dimette il presidente Andrea Agnelli | il vice Nedved e il cda Il comunicato del club | «Il nuovo direttore generale è Maurizio Scanavino»

(Di lunedì 28 novembre 2022) In una seduta straordinaria del consiglio di amministrazione, lunedì 28 novembre, è andato in scena l’ultimo atto della gestione dialla. Ma non si è dimesso solo il: la stessa decisione è stata presa anche dal suoPavel, dall’amministratore delegatoArrivabene e dai membri Laurence Debroux, Massimo Della Ragione, Katryn Fink, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio, Giorgio Tacchia e Suzanne Keywood. Si chiude così l’era didal 2010 nella striscia dei record dei 9 scudetti di fila. La decisione arriva in seguito alle inchieste che hanno coinvolto la società bianconera e alle ultime contestazioni della Consob. Le azioni del cda sono ...

... quella del nuovo direttore generale della, Maurizio Scanavino. Classe 1973, laurea al ... Rivoluzione Juve, sil'intero Cda: Andrea Agnelli non è più presidente. Maurizio Scanavino ...21.25 - Tutto il Cda dellaha rassegnato le proprie dimissioni: dal presidente Andrea Agnelli, al vice Pavel Nedved passando per l'amministratore delegato Maurizio Arrivabene . E' atteso un ...Clamoroso in casa Juventus: come infatti anticipato da Sky Sport, l’intero CDA bianconero si è dimesso, Agnelli (presidente) e Nedved (vicepresidente) compresi.(LaPresse) Cambia tutto in casa Juventus: si dimette l'interno Consiglio di Amministrazione. Lascia dopo 12 anni anche il presidente Andrea Agnelli. Il figlio di Umberto era salito in carica il 19 ...