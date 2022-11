Juventus | si dimette il Cda Andrea Agnelli non è più presidente

(Di lunedì 28 novembre 2022) L’intero consiglio di amministrazione dellaquesta sera, dopo un consiglio straordinario del cda. Lo conferma la società. “I membri del Consiglio di Amministrazione, considerata la centralità e rilevanza delle questioni legali e tecnico-contabili pendenti, hanno ritenuto conforme al miglior interesse sociale raccomandare chesi doti di un nuovo Consiglio di Amministrazione che affronti questi temi. “Su proposta dele onde consentire che la decisione sul rinnovo del Consiglio sia rimessa nel più breve tempo possibile all’Assemblea degli Azionisti – si legge in una nota diffusa dalla società – tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione presenti alla riunione hanno dichiarato di rinunciare all’incarico”.“Per le stesse ragioni, ciascuno dei tre ...

