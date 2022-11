Juventus | il nuovo direttore generale | chi è Maurizio Scanavino?

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 28 novembre 2022) Tutto quello che c’è da sapere sudelladopo le dimissioni del CdAè ilDg della. Il club bianconero lo ha reso noto tramite un comunicato in cui sono state ufficializzate le dimissioni dell’intero CdA. CHI E’– Classe 1973, ha conseguito la laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni al Politecnico di Torino e ha svolto la sua attività professionale in vari settori (consulenza, automotive ed editoriale) con esperienze in Italia e all’estero. Dopo gli inizi di carriera, prima in Accenture e in seguito nello sviluppo di servizi digitali e di e-commerce, è approdato nel ...