Juventus | dimissioni di massa del cda | lascia anche il presidente Agnelli

(Di lunedì 28 novembre 2022) È un articolo della Gazzetta dello Sport a ricostruire i motivi dietro tale scelta: 'Il coinvolgimento dell'organo nell'indagine Prisma, aperta dalla Procura di Torino con l'accusa di falso in ...

choc:in blocco della dirigenza Nel corso di un CdA straordinario, tuttla la dirigenza dellaha rassegnato le: dal presidente Andrea Agnelli, al vice Pavel ...... portando prima allo slittamento per due volte dell'assemblea, quindi allematurate al ... Era iniziato dalle ceneri di un'inchiesta, Calciopoli , che aveva spedito lain Serie B , ed ...TORINO. Terremoto alla Juve. Dimissioni in blocco del cda. Dopo le indiscrezioni del pomeriggio, questa sera (28 novembre) l’ufficializzazione in un consiglio straordinario della società. Lascia dopo ...Marco Bellinazzo giornalista de Il Sole 24 Ore ha commentato le dimissioni dell'intero CdA della Juventus: "Le dimissioni sono stato un fulmine a ciel sereno ...