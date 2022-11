Juventus | Andrea Agnelli e tutto il Consiglio di amministrazione si dimettono Verrà anche riscritto il bilancio con le indicazioni Consob

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 novembre 2022) Alla fine hanno ceduto. Stretti tra l’inchiesta della procura di Torino, i rilievi dellae dei revisori di, i dirigenti dellamollano la presa e siin massa. Via, via il suo vice Pavel Nedved, via con loro Maurizio Arrivabene e tutti gli altri componenti deldi. Come aveva anticipato Ilfattoquotidiano.it lo scorso 25 ottobre quando vennero chiuse le indagini dei pm torinesi, ilda approvare in assemblea sarebbe diventata la vera grana del club bianconero. E così è stato, portando prima allo slittamento per due volte dell’assemblea, quindi alle dimissioni di massa maturate al termine di undi...