Italia sacra | straordinaria e misteriosa Giovedì la presentazione del libro di Luigi Ferraiuolo

Finestre sull'Arte

... svoltasi come in tuttasabato 26 novembre vedendo coinvolti una quarantina di punti vendita ... la cooperativa Accoglienza e Lavoro, la Fondazione IstitutoFamiglia, la Fondazione Somaschi...... svoltasi come in tuttasabato 26 novembre, vedendo coinvolti una quarantina di punti ... la cooperativa Accoglienza e Lavoro, la Fondazione IstitutoFamiglia, la Fondazione Somaschi) che ... Firenze, nasce una fondazione per promuovere l'arte sacra contemporanea "Italia sacra, straordinaria e misteriosa - Viaggio per esploratori con l'anima", scritto dal giornalista e saggista Luigi Ferraiuolo ...A Firenze è nata la Fondazione Arte Sacra Contemporanea, una nuova realtà che promuoverà e valorizzerà l’arte sacra contemporanea sotto tutti i suoi aspetti, dalla formazione alla produzione.