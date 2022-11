Italia in lutto | ci lascia all’età di 99 anni | la sua storia aveva colpito tutti

Leggi su tvzap

(Di lunedì 28 novembre 2022) È morto Giuseppe Paternò, il pensionato era famoso in tuttaper aver conseguito la laureadi 99. Nonno Giuseppe si è spento nelle scorse ore alla soglia dei cento, con in tasca dei vittorie consecutive. Quella di quest’anno infatti non era la prima laurea portata a termine da over 90. È morto Giuseppe Paternò: chi era il laureato più anziano d’Nato nel 1923 da una famiglia poco abbiente, Giuseppe Paternòsempre dovuto lavorare per aiutare i genitori. Durante la sua giovinezza dunqueabbandonato gli studi e dedicarsi ai mestieri. La voglia di studiare però non l’ha mai persa. Conseguì il diploma a 31da esterno alla scuola serale, dopo essere stato assunto dalle Ferrovie dello Stato. Dopo una ...