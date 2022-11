Ischia - Sale a nove il numero delle vittime | gli ultimi aggiornamenti

RaiNews

Flat taxa 85.000 euro La flat taxda 65.000 euro a 85.000 euro , se l'Unione europea ... Per sisma2017 prorogata a fine 2023 gestione straordinaria Proroga al 31 dicembre 2023 della ...Flat taxa 85.000 euro La flat taxda 65.000 euro a 85.000 euro, se l'Unione europea darà ... Per sisma2017 prorogata a fine 2023 gestione straordinaria Proroga al 31 dicembre 2023 ... Frana a Casamicciola: sale a otto il bilancio delle vittime. Approvato in Cdm lo stato di emergenza - Casamicciola, la Procura avvia indagine su abusivismo e demolizioni mancate - Casamicciola, la Procura avvia indagine su abusivismo e demolizioni mancate mentre il conto delle vittime sale in maniera esponenziale rispetto ad allora. È tempo di scegliere la sicurezza. È tempo di dire ai cittadini che vivono nelle zone più drammaticamente fragili del ...Estratta l'ottava vittima: è il terzo figlio della famiglia Monti. Si continua a scavare: 4 ancora i dispersi, tra cui i genitori del minore ...