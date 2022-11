Ischia | l’ottava vittima è Michele Monti | 15 anni Polemica sull’allarme inascoltato di quattro giorni prima

(Di lunedì 28 novembre 2022) La speranza di trovare ancora in vita, il ragazzo di 15che mancava all’appello insieme con i genitori e altre due persone, si è spenta purtroppo pocodi mezzogiorno. Quando i Vigili del fuoco hannoindividuato e poi estratto, non senza difficoltà, il corpo del ragazzo dai detriti e dal fango di Casamicciola. A 24 ore dal ritrovamento dei corpi senza vita dei due fratellini, Francesco di 11e Maria Teresa di 6, il fratello di Francesco e Maria Teresa Adesso si cercano i corpi dei loro genitori, Gianlucae Valentina Castagna. Gli altri due dispersi sono presumibilmente il compagno di Eleonora Sirabella, ...

RaiNews

