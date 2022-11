Ischia | la villa sull' orlo del precipizio ' Crollava tutto | come in un film'

(Di lunedì 28 novembre 2022) 'Così ho salvato la mia famiglia: ho sentito un boato e li ho svegliati. Le nostre vite sospese, due ore in attesa dei soccorsi'. Il padre: io, mia moglie e i nostri tre figli ci siamo abbracciati ...

'Così ho salvato la mia famiglia: ho sentito un boato e li ho svegliati. Le nostre vite sospese, due ore in attesa dei soccorsi'. Il padre: io, mia moglie e i nostri tre figli ci siamo abbracciati ...Il maltempo incessante. La luce che si spegne all'improvviso. Poi, un rumore sordo, diverso da quelli di vento e tuoni, anzi diverso da qualsiasi altro. E il terreno che comincia a smottare. È un ...Il maltempo incessante. La luce che si spegne all improvviso. Poi, un rumore sordo, diverso da quelli di vento e tuoni, anzi diverso da qualsiasi altro. E il terreno che comincia a smottare.Una struttura di missione a Palazzo Chigi. E un piano per Roma, la città «più a rischio frane d'Italia». Sono i consigli che sussurra al governo Erasmo D'Angelis, segretario generale dell'Autorità di ...