Ischia | la villa sospesa Il proprietario | «La nostra notte da incubo in bilico sullo strapiombo»

...abitava nellain bilico sopra il baratro, si sono salvate per miracolo, aspettando per ore sotto l'acqua. I SOCCORSI 160 VIGILI DEL FUOCO AL LAVORO SULL'ISOLA Continuano le operazioni a..., la 'sospesa'. Il proprietario: 'La nostra notte da incubo in bilico sullo strapiombo' Da dieci anni c'è un piano contro le emergenze climatiche ma è fermo. Perché 'Perché continuiamo a ...Inviato a Casamicciola La sua casa è diventata il simbolo della tragedia di Casamicciola. È agghiacciante osservare da lontano la casa dove Enzo Botta, insieme a moglie e ...Finora sono otto le vittime accertate, tra cui un neonato. Varato lo stato di emergenza e predisposti aiuti per 2 milioni di euro. Proseguono senza sosta le ricerche da parte dei Carabinieri e dei soc ...