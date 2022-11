Ischia | il volontario che ha trovato la prima vittima | È stato straziante

...demolizioni mancate Il cane per tre giorni all'interno dell'auto spazzata via dalla frana di...della Protezione civile - per essere portato in un recinto'. Ci sarebbe già una persona ...A parlare con l'Adnkronos è Gianni Capuano, undella Protezione Civile di Forio C. B., ... insieme con i vigili del fuoco, il corpo di Eleonora Sirabella, la commessa in un negozio di...I presidenti degli Ordini degli psicologici, Armando Cozzuto; dei Tsrm Pstrp di Napoli, Franco Ascolese; e dei medici, Bruno Zuccarelli, esprimono vicinanza alla popolazione colpita dall’alluvione e d ...Mentre si cercano i dispersi, Giuseppe Conte finisce sotto attacco per la sanatoria inserita nel decreto Genova di 4 anni fa: fu un condono