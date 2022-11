Ischia | il ministro Pichetto Fratin | ' Troppi abusi edilizi | metterei in galera il sindaco' La replica | ' Non sa di che parla'

... come spiega il, 'non avrebbe evitato il disastro di, il disastro non ci sarebbe stato se non si fosse costruito nell'alveo, e se si fossero fatte le misure di sicurezza che risultano ...Frane, Roma tra le città più a rischio in Italia: '300mila abitanti in pericolo, ecco perché' Secondo il'il disastro' di'sarebbe stato evitato se non avessero costruito nell'alveo e ...Proseguono a Ischia le ricerche dei dispersi dopo che sabato una colata di fango, causata da intense piogge, ha travolto il Comune di Casamicciola. Frana Ischia, «Roma tra ...(LaPresse) Proseguono senza sosta le ricerche da parte dei Carabinieri e dei soccorsi delle persone disperse dopo la frana che si è abbattuta su Casamicciola, a Ischia, il 26 novembre.