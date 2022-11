Ischia | è polemica sugli abusi edilizi Pichetto contro il sindaco | “Va arrestato”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 28 novembre 2022) Roma, 28 nov – Il dramma discatena il ministro GilbertoFratin, che si scaglia addiritturaildi Casamicciola, come riporta Libero.sue suldi Casamicciola: “In galera” Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilbertonon le manda a dire, per usare il gergo comune. Dopo la tragedia disi “sfoga” in modo scomposto ai microfoni di Rtl 102.5, parlando dell’eterno tema dell’vismoo. “Basterebbe mettere in galera ile tutti quelli che lasciano fare”, dice il titolare del dicastero. Ilpreso di mira è ovviamente quello di ...