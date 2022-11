Ischia | Conte pizzicato sul condono Ma Travaglio fischietta

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 28 novembre 2022) Il 29 novembre uscirà il mio nuovo libro Il Padreterno è liberale che potete preordinare su tutte le piattaforme digitali (guarda minuto 15:09). 00:00 Buongiorno ai commensali! 00:40 Tragedia, anche se oggi c’è la figuraccia di, che si dimentica del suo, che chiama “semplificazione”. E vabbè! Toc toc: Fatto ci sei? Non pervenuto. 04:07 A risolvere la cosa ci pensa la coppia Francesco Merlo-Renzo Piano che da Parigi chiedono maggiore manutenzione del Paese. 05:55 Belpietro se la prende con De Luca che sulla riqualificazione idrologica non ha utilizzato il bazooka come col Covid. 07:18 Il pezzo da incoronare è quello di Carlo Lottieri sul Giornale, unico con prospettiva liberale. 08:20 Per Fabrizio Curcio a rischio il 94 per cento dell’Italia, e chiede meno burocrazia. 10.50 Niente Pos fino a 60 euro e ...