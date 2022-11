Ischia | cane salvato dopo tre giorni nell' auto del padrone ucciso dalla frana

(Di lunedì 28 novembre 2022) Il, spaventato e affamato, non si faceva avvicinare. Per portarlo fuorimacchina è stato sedato. C'è già una persona pronta ad accoglierlo

È rimasto bloccato per tre giorni nell'auto trascinata dai detriti per decine di metri. Lo hanno trovato dentro l'abitacolo del ...Ilintrappolato nell'auto dei padroni dispersi Geologo: 'Ancora rischi e manca piano di evacuazione' "Anon esistono piani di evacuazione nonostante i numerosi rischi a cui è esposta l'...Un cane che si morde la coda, insomma ... Italia sicura, chiusa da Conte. "Di Ischia in Italia ce ne sono migliaia - ci dice - perché il nostro Paese è uno show room di grandi rischi. Nonostante ciò, ...C'è rabbia e dolore nelle parole degli sfollati di Casamicciola in via Celario. Le persone che abitavano nelle case a ridosso della frana stanno tornando a prendere effetti personali e abiti nelle pro ...