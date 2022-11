TGCOM

... del fango e dei detriti: in una di queste è rimasto intrappolato un, proprio nella vettura distrutta dei padroni dispersi. Il meticcio è riuscito a salvarsi. Leggi l'articolo, frana a ...... a Novellara al via gli scavi per il recupero del corpo - - > leggi dopo - - > ingrandisci slideshow le immaginirimane per tre giorni nell'auto del padrone ucciso dalla frana le foto ... Ischia, cane rimane per tre giorni nell'auto del padrone ucciso dalla frana Abbaia e guaisce, disperato e spaventato, il cane bianco chiuso nella toyota grigia riversa sul fianco e distrutta dalla frana. Il parabrezza è scheggiato, ma non spaccato a ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-d60bd002-4cd7-5213-7123-b2f9787422 ...