Ischia | a Casamicciola i soccorsi al lavoro per rimuovere il fango 

(Di lunedì 28 novembre 2022) Le vittime accertate sono otto e i dispersi ancora quattro dopo la frana che si è staccata sabato dal Monte Epomeo ae che ha raggiunto il mare travolgendo tutto ciò che ha incontrato davanti a sé. A Casamicciola 160 vigili del fuoco operano a pieno ritmo peril fango e i detriti. Nel video qui sopra una squadra di vigili del fuoco opera perle macerie di una casa semidistrutta, mentre sullo stesso versante, poco più in basso, altri soccorritori fanno lo stesso in strada, con l'ausilio dei mezzi dei vigili del fuoco. Anche la Guardia di Finanza è a sostegno della popolazione di. Le unità navali hanno supportato le operazioni con il trasporto di materiali e uomini, mentre gli assetti del Servizio aereo sorvolavano l'area sfruttando la moderna sensoristica di missione e di ...

Frana, cosa ha detto l'ex sindaco Condoni, manuntenzioni ... L'ingegnere Giuseppe Conte, ex sindaco del Comune di... al commissario prefettizio di Casamicciol, al sindaco Manfredi ...E i fatti dicono che Giuseppe Conte ha firmato il condono per, ha abolito l'unità di ... Ci sono gli atti parlamentariricordarlo. E la nostra battaglia di allora è nota non solo al popolo ...