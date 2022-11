Inter | Mondiale finito per Onana | ha lasciato il ritiro del Camerun

(Di lunedì 28 novembre 2022) Andréhaildelper luiin Qatarcon una giornata di anticipo per il portiere dell’André. Ilense è stato escluso dalla partita contro la Serbia e giocata alle 11 ore italiane. Secondo quanto si è apprende, il numero 24 nerazzurro avrebbe avuto una discussione con il proprio allenatore. Alla base della discussione una differente concezione del ruolo e della tattica da adottare.lascerà il Qatar domani o dopo. Finisce così la sua avventurain seguito alla discussione avuta nel week end con l’allenatore Song. Alla base delle divergenze una differente concezione ...

