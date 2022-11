Inter | ct Belgio su Lukaku | 'Spero possa essere titolare contro la Croazia'

(Di lunedì 28 novembre 2022)venuto in conferenza stampa, il ct del, Roberto Martinez, ha parlato del momento dei suoi e non ha escluso l'utilizzo del centravanti...

... il portiere dell'Onana è stato colpito da un provvedimento disciplinare ed è stato ufficialmente invitato a lasciare i Mondiali in Qatar, dopo appena una settimana. Leggi Anche- ...L'estremo difensore dell'è stato fatto fuori per motivi disciplinari dopo un diverbio col ct. ... pensate a Lukaku e De Ketelaere nel, a Kjaer che è infortunato nella Danimarca (come ...Intervenuto in conferenza stampa, il ct del Belgio, Roberto Martinez, ha parlato del momento dei suoi e non ha escluso l'utilizzo del centravanti dell'Inter, Romelu Lukaku, da inizio gara nella sfida ...Nella prima vittoria della Croazia al Mondiale si segnala un miglioramento delle condizioni di Brozovic. Buona notizia per l'Inter ...