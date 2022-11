(Di lunedì 28 novembre 2022) Roma, 28 nov. (Adnkronos) - Dadi, da polo industriale a: è questa la straordinaria evoluzione dello spazio che oggi ospita il nuovoDedi Rho,il 25 novembre e intitolato a colui che quella, negli anni '70, la fondò. Scomparso nel 2012, Defu chimico, imprenditore e marito di Diana Bracco, presidente di Gruppo Bracco, la multinazionale chimico-farmaceutica che quest'anno festeggia il 95esimo anniversario di attività. Per ricordare il marito e promuovere la cultura e la riscoperta dello spettacolo dal vivo, Diana Bracco ha voluto riqualificare l'area e regalare al Comune di Rho un nuovo ...

Adnkronos

... Milano Innovation District , sugli spazi dell'ex Area Expo aFieraMilano in prossimità di Cascina Triulza, è statoil 22 agosto scorso, e unirà l'esperienza in campo ortopedico dell'...Fabio Rovazzi hal'evento facendo una riflessione sicuramente attuale e asserendo che i ...aggiornati sul nostro sito per conoscere tutti gli incontri che si svolgeranno a Fiera Milano... Inaugurato a Rho il Teatro civico Roberto De Silva, da fabbrica di cosmetici a centro culturale La Bellezza ha trovato casa a Rho, nel nuovo Teatro Civico Roberto de Silva. Entusiasti i 480 invitati alla serata inaugurale caratterizzata da una doppia fascia tricolore, quella del sindaco Andrea O ...(mi-lorenteggio.com) Rho, 26 novembre 2022 – La Bellezza ha trovato casa a Rho, nel nuovo Teatro Civico Roberto de Silva. Entusiasti i 480 invitati alla serata inaugurale caratterizzata da una doppia ...