Impresa Marocco | tre squadre di Serie A inseguono un top | i dettagli

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 28 novembre 2022) Il successo a sorpresa delcontro il Belgio ha fatto scalpore in tutto il mondo. La squadra magrebina è riuscita nell’di vincere in un Mondiale ben 24 anni dopo l’ultima volta, avvenuta a Francia ’98. Tra i grandi protagonisti della vittoria marocchina c’è Abdelhamid Sabiri il quale, sei minuti dopo esser subentrato ad Amallah, ha infilato Courtois con una punizione velenosa, portando in vantaggio la formazione nord africana. Sabiri calciomercato Sampdoria Calciomercato, Fiorentina e non solo su Sabiri Da Genova, sponda blucerchiata, si guardano con grande attenzione le prestazioni di colui che potrebbe essere un importante pedina per fare cassa. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, la Sampdoria ha necessità di vendere e proprio Sabiri potrebbe essere oggetto di una trattativa particolarmente onerosa qualora le ...