Ilfattoquotidiano it vince il premio Calcata 4 0 | il riconoscimento per il reportage di Alberto Sofia sugli italiani senza cittadinanza

(Di lunedì 28 novembre 2022) Il videode.it dedicato ai giovani di seconda generazione, realizzato dal giornalista e storico collaboratore del Fatto, ha vinto ildi giornalismo digitale4.0: Nuove storie di resistenza e disobbedienza, arrivato quest’anno alla terza edizione. Ilè stato assegnato il 27 novembre a, comune laziale in provincia di Viterbo ed è stato ritirato dai giovani protagonisti del servizio. Pubblicato il 26 giugno 2022 in occasione dell’inizio della discussione sull’Ius Scholae, con il titolo ‘Ius Scholae, le vite dimezzate dei giovani: ‘Aspetto da 30 ...

