Il Volley Bergamo rimonta | ma si arrende al tiebreak | Macerata vince 3-2

(Di lunedì 28 novembre 2022). Ladel1991 si ferma sul più bello: dopo averto da 2 set a 0 fino al 2-2, le ragazze di coach Micoli si arrendono alcon un 15-13 che lascia qualche rimpianto, ma anche una nuova consapevolezza, oltre che un punto che consolida il sesto posto in classifica a quota 14. Padrona del campo nella prima parte del set, sul 11-12 Micoli vede avanzare le padrone di casa e ferma il gioco. Lorrayna (6 punti nel parziale, 46%) allunga di nuovo, macompleta lasul 13-13 e con Molinaro sorpassa e passa a condurre. Dopo l’inserimento in corsa di Partenio, sul 17-14 ecco anche Lanier, ma la ricezione rossoblù è messa sotto pressione dal servizio delle marchigiane, che vanno a chiudere in vantaggio il ...

