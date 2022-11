Calciomercato.com

Come se pulsioni lungamente represse dovessero trovarecome che sia. Si veda il caso del ... che il comunismo è stato un grande sogno trasformatosi in incubo non è concettoe meriterebbe ...E così anche molto, di cattivo gusto. E no, non sono invidiosa. Possa invidiare ... Il suocontinua con queste parole: 'Il fatto che alcune delle offese che si leggono provengano da donne ... Il volgare sfogo di Cassano: 'Il paragone Messi-Maradona Siete dei buffoni, attaccatevi al c...' La giurata di Ballando con le stelle replica duramente alle offese di Guillermo Mariotto: "Il mondo sottosopra" Dopo il caos e l'altissima tensione nella ...La famosa artista si difende dalle offese ricevute: "Certe cose non mi feriscono più" In occasione della giornata internazionale per l'eliminazione sulla ...