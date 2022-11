Il villaggio è stato del tutto sbriciolato | la cittadina ucraina rasa al suolo | GUARDA

Leggi su iltempo

(Di lunedì 28 novembre 2022) I soldati russi hanno raso alKamianka, unche si trova nell'Oblast di Kharkiv, nell'orientale. Lo riportano le forze di sicurezza di Kiev, secondo cui non una sola casa o edificio è rimasto intatto dopo l'attacco della Russia. Qui si sono combattute per mesi le battaglie più feroci. Non esiste ancora il bilancio esatto degli abitanti morti: le persone si trovano in cantine sepolte dalle macerie o sepolte nei terreni. La gente del posto parla di diverse dozzine di morti confermate finora. Prima dell'invasione russa, a Kamianka vivevano circa 1.300 persone.