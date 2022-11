“Il sesso con Vittorio? Lo faccio così” Antonella Clerici | le confessioni intime sul compagno

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 28 novembre 2022)si è raccontata in una lunga intervista rilasciata al Messaggero. Una chiacchierata con il quotidiano romano nella quale ha anche parlato della sua sfera privata e intima. La conduttrice ha mostrato diversi lati del suo carattere e della sua personalità che il pubblico non conosce per nulla o quasi. “Sono una maniaca del controllo. Ho avuto una vita sentimentale molto agitata e la menopausa è stata dura e faticosa”, ha esordito mostrandosi all’interno dell’intervista coi suoi pregi, i suoi difetti e i suoi segreti. La conduttrice di È sempre mezzogiorno ha rivelato di non avere mai fatto grandi sbagli nella sua vita (“mai una ciucca, mai una canna”). Tuttavia resta quel famosi errore in tv che ancora le brucia: “Quello che conoscono tutti, la gaffe del c***o”. La sua vita sentimentale nel corso degli anni è stata molto concitata e ...