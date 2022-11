Il ritorno dell’eroe | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su fattidigossip

(Di lunedì 28 novembre 2022) Il: trama, cast e streaming delStasera, lunedì 28 novembre 2022, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Il(Le retour du héros),franco-belga del 2018 diretto da Laurent Tirard. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Borgogna, 1809. Il capitano Charles-Grégoire Neuville, impenitente codardo, chiede la mano di Pauline Beaugrand, una giovane aristocratica che non vede l’ora di diventare la sua sposa. Ma la guerra incombe e il capitano deve partire per il campo di battaglia. Neuville promette a Pauline di scriverle ogni giorno senza farlo mai. Davanti alla disperazione della sorella minore, Elisabeth si improvvisa Cirano e avvia una fitta corrispondenza, inventando le parole del guerriero. Convinta in cuor suo che il ...