(Di lunedì 28 novembre 2022)– Si chiude con la prescrizione deluna vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso diversisi. Una vicenda che risale al 2014, quando Silvana Lo Jacono, assieme ad altri rappresentanti di associazioni di difesa del cane e di animali in genere, nel maggio del 2014denunciato le condizioni in cui venivano tenuti alcuniaffidati alla Amministrazione comunale. I volontariin quell’occasione segnalato la mancata realizzazione di spazi comunali destinati al ricovero di animali, chiedendo in più occasioni incontri con rappresentanti delper trovare una soluzione a tutela degli animali. Non volendo arretrare dal loro proposito, e stante il silenzio istituzionale, la Lo Jacono assieme ad altre 7 ...

filodirettomonreale.it

... per la macchina dei tribunali è tuttodopo 5 anni. Un ritardo nella presentazione della ...in sede penale era infatti arrivata una prescrizione per il procedimento contro l'Arma per il...... riconosciuto ora colpevole dal Tribunale di Lecce deldi uccisione di animali. 'All'imputato ... vista la pericolosità sociale sia statoil contenimento del soggetto all'interno di una ... Il reato è prescritto, gli animalisti avevano occupato il comune di Monreale per chiedere interventi sui cani randagi Il Governo annuncia che le regole sull'abuso d'ufficio andranno riformate. La proposta di “rivedere” la formula del reato piace un po' a tutti e mercoledì il Guardasigilli incontrerà i sindaci.Secondo molti sindaci attualmente induce a un'eccessiva prudenza che rallenta la burocrazia, e il governo ci sta pensando ...