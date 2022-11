Il rapporto Svimez certifica il divario Nord-Sud | nel 2023 Mezzogiorno in recessione

(Di lunedì 28 novembre 2022) Nel prossimo anno il Sud Italia rischia lacon un Pil che potrebbe contrarsi fino a -0,4% contro il +2,9% di quest’anno. Lo dicono le stime del2022 presentato oggi alla Camera secondo cui l’economia del Centro-, pur rimanendo positiva a +0,8%, registrerebbe comunque un forte rallentamento rispetto al +4% del 2022. Per quanto riguarda il dato medio italiano, dovrebbe attestarsi invece intorno al +0,5% (è a +3,8% nel 2022). Le conseguenze asimmetriche della crisi energetica e inflazionistica – penalizzando soprattutto famiglie e imprese meridionali – dovrebbero quindi riaprire la forbice di crescita del Pil trae Sud. Ilstima in valori assoluti 760 mila nuovi poveri (287 mila nuclei familiari), di cui mezzo milione al Sud. Nella foto: ...

