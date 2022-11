Il principe William lo ha vietato a Kate | l' incredibile clausola di nozze imposta dalla famiglia reale inglese

(Di lunedì 28 novembre 2022) Ora che Re Carlo III è succeduto a Elisabetta II, i riflettori si accendono anche sul futuro erede al trono: il. In quantossa e futura Regina Consorte, ancheMiddleton ...

Ora che Re Carlo III è succeduto a Elisabetta II, i riflettori si accendono anche sul futuro erede al trono: il. In quanto Principessa e futura Regina Consorte, anche Kate Middleton è tenuta a mantenere certi comportamenti imposti dal protocollo, una serie di clausole che in tutti questi anni ...Il premio è stato lanciato dallo scorso anno e il viaggio a Boston sarà la sua prima grande apparizione internazionale da quando è diventatodi Galles. Alla cerimonia di ...Ora che Re Carlo III è succeduto a Elisabetta II, i riflettori si accendono anche sul futuro erede al trono: il Principe William. In quanto Principessa e futura Regina Consorte, anche ...Questa estate era rimbalzata sui tabloid britannici la notizia che William e Kate avessero deciso di lasciare Kensington Palace a soli 5 anni dalla ristrutturazione dell'edificio nel quale William - n ...