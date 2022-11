Il Premio Bancor 2022 all’economista Lord Mervyn King

(Di lunedì 28 novembre 2022) Il, istituito nel 2020 dall’Associazione Guido Carli con il patrocinio di Banca Ifis, è andato a, economista, accademico e banchiere britannico, già governatore della Bank of England. Il riconoscimento è stato consegnato a Roma, nella storica cornice di Galleria Doria Pamphilj, nel corso di un evento – moderato dalla giornalista Lucia Annunziata – in cui sono intervenuti Federico Carli, presidente dell’Associazione Guido Carli ed Ernesto Fürstenberg Fassio, presidente di Banca Ifis, alla presenza del Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, e del presidente di Consob, Paolo Savona. Durante la cerimonia di premiazione,ha tenuto una lectio magistralis intitolata “The Great ...

