Il nuovo strumento Ue anti sussidi e Cina spiegato da Ghiretti Merics

Leggi su formiche

(Di lunedì 28 novembre 2022) Oggi, a pochi giorni dall’annunciato viaggio del presidente del Consiglio europeo Charles Michel a Pechino per incontrare il leader cinese Xi Jinping, il Consiglio dell’Unione europea ha approvato in via definitiva il regolamento sulle sovvenzioni estere. Il regolamento, si legge in una nota, affronta le distorsioni create dalle sovvenzioni concesse da Paesi terzi a imprese che operano nel mercato unico dell’Unione europea. Esso stabilisce le norme procedurali per indagare su tali sovvenzioni nel contesto di concentrazioni di grande portata e di offerte in procedure di appalto pubblico di elevata entità. In tal modo, il regolamento mira a ripristinare una concorrenza leale tra tutte le imprese che operano nel mercato interno, sia europee che non europee. “L’Unione europea è la più grande economia del mondo”, ha dichiarato Jozef Síkela, ministro dell’Industria e del commercio della ...