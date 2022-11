Il New York Times | «Gli aiuti militari Nato all’Ucraina quasi al limite»

Leggi su open.online

(Di lunedì 28 novembre 2022) Le forniture di sistemi bellici da parte degli Stati Uniti, complica il tentativo del Paese di assistere militarmente Taiwan per aiutarla a difendersi da un eventuale invasione da parte della Cina. A rivelarlo è il Wall Street Journal che sottolinea come l’arretrato in termini di consegne di armi all’isola, che lo scorso dicembre era di oltre 14 miliardi di dollari, sia cresciuto fino ad arrivare a circa 19 miliardi nell’ultimo periodo con l’invasione della Russia in Ucraina dello scorso 24 febbraio. Nell’arretrato – riporta il quotidiano – è incluso un ordine fatto nel dicembre del 2015 per 208 sistemi anticarro Javelin e un altro, sempre nello stesso periodo, per 215 missili terra-aria Stringer. Nessuno dei due ordini, afferma il Wsj che cita fonti del Congresso Usa, è arrivato sull’isola. Le armi fanno parte della cosiddetta strategia del «porcospino» ...