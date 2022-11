Il mistero dei templari | l’uscita della serie su Disney+ è ufficiale

(Di lunedì 28 novembre 2022) Ildei, il nuovo show targato, ha una data di uscita: ladebutterà il 14 dicembre sulla piattaforma streaming con i primi due episodi. LaDisney Branded Television prodotta da ABC Signature perproseguirà poi ogni mercoledì con un nuovo episodio a settimana. La vita di Jess Valenzuela (Lisette Olivera) viene stravolta quando un enigmatico sconosciuto le dà un indizio su un tesoro secolare che potrebbe essere collegato a suo padre, morto da tempo. Jess ha un talento per risolvere gli enigmi e la sua abilità viene messa alla prova quando lei e i suoi amici seguono unadi indizi nascosti in manufatti e monumenti americani. Ma riuscirà Jess a superare in astuzia un trafficante di antichità del ...

Justnerd.it

Quando uscirà Iltemplari - La serie Disney+ ha svelato la data d'uscita della serie basata sul franchise ......che a guidare le scelte educative delle nostre scuole non sono i presidi, i rabbini, né i consiglieri della Comunità, bensì le famiglie che le frequentano. Si può avere una scuola dotata... Il Mistero dei Templari: la serie ha una data di uscita su Disney+ - Justnerd.it La vita spericolata di André: dagli errori clamorosi con l’Ajax alla squalifica per nove mesi per una sostanza proibita, dal botto in auto sulle strade di Yaoundé al rapporto controverso con Eto’o. Ch ...Domani si terrà l’udienza per il conferimento dell’incarico al consulente nominato dalla Procura di Palermo che si occuperà di ...