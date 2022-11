Il ministro Pichetto Fratin su Ischia | «Mettere in galera i sindaci»

Energia e price cap,: 'Sul gas l'Europa cambia idea o non votiamo' A intervenire su energia, gas e price cap è stato oggi anche ildell'Ambiente, GilbertoFratin . In un'...Lo ha detto ildell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto(FI), a Rtl 102.5. Sulla demolizione della case abusive, proposta dal governatore della Campania, Vincenzo De ...perché su loro gravano le maggiori responsabilità» ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo all’evento Lombardia 2030. Critico nei confronto di ...«Sindaco in galera e anche tutti quelli che lasciano fare». Le parole del ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin pronunciate stamattina alla radio sono un ...