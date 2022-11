Il governo Meloni presenta la Manovra in Parlamento | ecco i contenuti della bozza

Sky Tg24

'Sostenere - come fanno alcuni organi di stampa - che ilConte I ha dato vita a un condono ... Sull'isola è attesa anche il presidente del Consiglio Giorgia. - -Il congedo parentale per le madri sarà di un mese più lungo, con retribuzione all'80% . Lo ha deciso il, inserendo l'allargamento nella legge di Bilancio . Non solo questo per le famiglie. In manovra, infatti, ci saranno: l' abbassamento dell'Iva per i prodotti di prima infanzia, l'... Governo Meloni, doppio test per l’esecutivo: un mese di tempo per Pnrr e Manovra E' la "risposta immediata" che il governo da' all'isola squassata dall'ondata di fango e detriti Like us on Facebook to see similar stories Please give an overall site rating: ...La Manovra del governo Meloni, attesa oggi in Parlamento, comprende un pacchetto di misure che vanno dal caro-energia alle misure fiscali, dalle infrastrutture alla giustizia, dalle pensioni alla ...