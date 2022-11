Il giornalista georgiano ‘irride’ i media juventini – FOTO

(Di lunedì 28 novembre 2022) In casa Juve pensano alla grande rimonta sul Napoli, iparlano di una paura che circola nel mondo azzurro. La Juventus con le ultime sei vittorie consecutive viene esaltata dainazionali e locali, tutti sono convinti che riuscirà a completare la grande rimonta sul Napoli. In tanti dimenticano di sottolineare che le sei vittorie non hanno permesso alla Juve di recuperare nemmeno un solo punto alla formazione di Spalletti, che mantiene dieci lunghezze di vantaggio sui bianconeri. Addirittura iscrivono che ilKakha Dgeubuadze ha paura della rimonta della Juventus. Stile Juventus ha pubblicato un pezzo con il titolo: “teme rimonta della Juve sul Napoli: ...

In Georgia è esplosa la Napoli - mania. Su Twitter, ilKakha Dgebuadze scrive: Maglie in vendita Napoli in Georgia Nello scatto si vedono espostele maglie, oltre di Kvaratskhelia, anche di Victor Osimhen e di Frank Zambo Anguissa. ...Lì ha incontrato in strada i bambini autografando magliette e palloni (come da video pubblicato su Twitter dalKakha Dgebuadze) dando vita ad un vero e proprio delirio popolare ... Giornalista georgiano: 'Nessun giocatore argentino sarà mai uguale a Maradona' Progettualità e tanto coraggio: queste le armi che hanno portato De Laurentiis a scommettere su due giocatori poco noti al grande pubblico.Kvicha Kvaratskhelia è sempre più una star in patria dove ora tutti vogliono il gadget con la sua immagine. La prima parte di stagione del Napoli è stata da applausi, con addetti a lavori e tifosi che ...