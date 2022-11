Corriere dello Sport

Al Daayen (Qatar) - E' sempreRonaldo ad accendere l'entusiamo degli appassionati di calcio, con gesti tecnici che lasciano a bocca aperta. Dopo neanche 5 minuti della sfida tra Portogallo e Uruguay , CR7 inventa una ...Tutti si sono chiesti: cos'era quello stranofatto dal portoghese La spiegazione Al 36' minuto del primo tempo della partita Portogallo - Ghana , vinta dai lusitani 3 - 2,Ronaldo si ... Il gesto di Cristiano Ronaldo che ha esaltato i tifosi del Portogallo contro l'Uruguay In apertura del match tra lusitani e sudamericani, CR7 inventa un assist di spalla per William Carvalho che manda in visibilio i suoi fans sui social ...Il Portogallo di Ronaldo ha trovato i tre punti nell'esordio contro il Ghana anche se dopo il match la polemica è impazzata ...