Il dilemma dell’Unione europea sulle sanzioni ai diamanti russi

(Di lunedì 28 novembre 2022) Nei pressi della stazione centrale di Anversa, storico centro mercantile europeo, sorge un piccolo quadrilatero che vale miliardi di euro di fatturato. Per le sue strade si muove una moltitudine di nazionalità diverse, spostandosi da una transazione all’altra. Si tratta del Diamond District, uno dei luoghi più importanti al mondo per la lavorazione deigrezzi. In questi pochi chilometri quadrati migliaia di aziende e commercianti acquistano e vendono gemme. Anversa è la capitale del diamante: nel 1919, fu proprio qui che il matematico e gemmologo Marcel Tolkowsky calcolò che 57 sfaccettature erano il taglio perfetto per catturare il fuoco e la brillantezza della pietra preziosa. Nel quadrilatero però continuano ad arrivare(anche se in quantità ridotte rispetto al passato), nonostante il conflitto ucraino abbia ...