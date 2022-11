Il corpo di Saman è ancora integro Cosa hanno trovato nel casolare

Il cadavere era interrato in un capannone a tre metri sotto ...... ma la prova regina è quella del e solo attraverso una comparazione positiva sarà possibile dire che si tratti deldi'. Il cadavere - rinvenuto dieci giorni fa in un casolare diroccato a ...Integro e ben conservato: il corpo della povera Saman è emerso così, dalla profondità di oltre 2 metri nel terreno nel quale è stato interrato per oltre un anno e mezzo. Il cadavere indossa gli stessi ...Recuperato il corpo di Saman: "Integro e con indosso gli stessi vestiti, ora si tratta di verificare l'integrità degli organi interni per l'autopsia" ...