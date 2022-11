“Il corpo che cambia…” Samantha De Grenet e il tumore | quelle parole e poi le lacrime

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 28 novembre 2022) Tanta tristezza perDe, finita innella puntata di Verissimo condotta da Silvia Toffanin. Lei è tornata a parlare dele ovviamente ha avuto non poche difficoltà a parlarne apertamente, anche se si è armata di coraggio e alla fine si è lasciata andare a dichiarazioni molto importanti. Il suo pianto ha emozionato tantissimi telespettatori, che hanno assistito alla sua ospitata in compagnia del figlio 17enne Brando, che l’ha supportata durante questa intervista.Deè scoppiata inper ilche le ha stravolto la vita, non solo in passato ma anche nel presente. Ha infatti rivelato che non può considerarsi del tutto salva, visto che dovrà sempre controllarsi per evitare brutte sorprese. Ma si è ...