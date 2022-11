Iannicelli | “Belgio generazione di magnifici perdenti come il Napoli”

(Di lunedì 28 novembre 2022) Perilè unadiilPeppeetichetta ilunadiil. Si è espresso così il giornalista ed opinionista della redazione di Canale 21, nonché speaker di Radio Marte, che ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Campania Sport, programma in onda sulle frequenze dell’emittente televisiva partenopea. La sua punzecchiatura è per i Diavoli Rossi che rischiano di essere eliminati ai Mondiali del 2022 in Qatar: “Il, che il ranking mondiale colloca da anni al primo posto, arriva ...

Iannicelli: 'Belgio, generazione di magnifici perdenti come a Napoli. Spalletti è feroce' Il giornalista campano ha pungolato la Nazionale di Dries Mertens, incapace di ben figurare anche al Mondiale in Qatar."Vedo che su ogni palla ci si gioca la vita, come se quel pallone fosse il bivio della tua carriera". Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, è intervenuto il giornalista Peppe Iannicelli: " Il Be ...