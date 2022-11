I ricambi BMW sono molto costosi?

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 28 novembre 2022) Il marchio BMW è sicuramente uno tra i più famosi e conosciuti al mondo. L’azienda tedesca, fondata nel 1917, nacque inizialmente come produttrice di motori d’aereo durante il primo conflitto bellico mondiale, per poi estendere il proprio raggio d’azione in altri settori arrivando ad essere oggi una tra le più importanti ed affidabili case produttrici di auto e moto al mondo. Da sempre, la produzione del marchio bavarese è sinonimo di prestazioni superiori a molte case automobilistiche concorrenti ed altissima qualità nella scelta e nello sviluppo delle componenti meccaniche. Le vetture più iconiche della casa tedescasicuramente quelle appartenenti alla serie M (M1, M3, M5), queste auto hanno segnato l’era moderna con modelli eleganti, sportivi e di alta gamma capaci di conquistare intere generazioni di appassionati. Dal 2013 con la messa in produzione delle ...