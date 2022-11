(Di lunedì 28 novembre 2022) Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TPI (@tpi): idalla poliziadaUn’indagine del team France24 Observers ha raccolto prove che dimostrano come le cartucce per fucilidall’aziendaCheddite siano state utilizzate nella repressione delle proteste in. Le cartucce per fucili a Pina che utilizzano componenti Chedditestate ampiamente utilizzate inalmeno dal 2011, violando le sanzioni europee entrate in vigore proprio quell’anno. L’azienda afferma di essere il più grande produttore al mondo di ...

TPI

'È stato usato materiale pirotecnico, sono stati lanciati, sono statibastoni e un container è stato dato alle fiamme sulla strada pubblica. (...) È stato distrutto un semaforo e l'...... non saranno forniti per paura che possano essereper colpire la Russia. I carri armati e gli ... A settembre però l'esercito statunitense aveva un numero limitato diper artiglieria da ... I proiettili usati per reprimere le manifestazioni in Iran sono prodotti da un’azienda italo-francese Un’indagine del team France24 Observers ha raccolto prove che dimostrano come le cartucce per fucili prodotti dall’azienda italo-francese Cheddite siano state utilizzate nella repressione delle protes ...La Corte dei conti ha deciso che l'Arma deve essere risarcita per 53mila euro dall'ex appuntato Emanuele Armeni, che sta scontando una pena di 18 anni ...