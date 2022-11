I profumi da indossare all’ora del tè

Leggi su amica

(Di lunedì 28 novembre 2022) Che sia per risvegliarsi la mattina, per godersi una meritata pausa nel pomeriggio o per coccolarsi prima di andare a dormire, è sempre l’ora del tè. Caldo e avvolgente grazie alle spezie o leggero e rinfrescante se abbinato a zest agrumanti, il tè è una nota da scoprire. Freschi e inebrianti, ma anche pungenti e curiosi, ilcon il tè sono perfetti per essere condivisi. Il merito è del jus genderless, ma anche delle sfaccettature verdi ed erbacee di una nota particolarissima. Dalla storia antica, il tè venne usato in un profumo per la prima volta nel 1992. A utilizzarlo per la prima volta fu il Naso Jean Claude Ellena per creare la Eau Bulgari Parfumée Au Thé Vert, prima fragranza in assoluto con del tè verde. Una nota che si è evoluta, invadendo il mondo della profumeria attraverso sfaccettature sempre diverse e mai scontate. Perché il tè porta con sé una ...