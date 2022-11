I presidenti di Italia e Francia portano avanti l' accordo di amicizia «?ogm»

Leggi su panorama

(Di lunedì 28 novembre 2022) I capi di Stato e i governi si muovono talvolta in maniera scoordinata, segnando una divergenza tra le opinioni della politica e quelle dell’alta burocrazia. È questo il caso di, paesi uniti da un trattato specifico, quello del Quirinale, che è rimasto appannaggio delle cancellerie proprio perché difficile da giustificare alle opinioni pubbliche. Il trattato è un memorandum of understanding, per ora molto vago e semivuoto, per integrare ulteriormente apparati, istruzioni, economia e finanza tra. L’nasce in un periodo infelice, dopo la tremenda crisi dei debiti sovrani, in un contesto di pressione politica sulle forze centriste che hanno governato nell’ultimo decennio, in una crescita vorticosa di nazionalismo e forze anti-sistema. In questo contesto, dunque, ...