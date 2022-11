“I pozzi contaminati vanno chiusi” | sabato manifestazione a Benevento

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 28 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAnon scema l’attenzione sul caso tetracloroetilene. Proprio questa mattina il sindaco Clemente Mastella (leggi qui) ha incontrato i rappresentanti dell’Unione per la Difesa dei Consumatori, rassicurandoli che “l’acqua è sempre stata potabile e che i cittadini non hanno corso alcun rischio”. Parole che con ogni probabilità non basteranno a fermare ladi protesta già convocata perdal Comitato Sannita Acqua Bene Comune e dalle associazioni Libera e Altra. “Scendiamo in piazza per chiedere la chiusura deial tetracloroetilene” – spiegano gli organizzatori. All’appuntamento, fissato per le ore 15.30 sul corso Garibaldi, nei pressi della Prefettura, prenderà parte – come avvenuto in altre recenti ...