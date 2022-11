I nuovi eroi del Presidente Mattarella tornano in tv Ecco chi sono

(Di lunedì 28 novembre 2022) Le storie dei cittadini insigniti daldella Repubblica Sergiocon l’Ordine al Merito della Repubblica Italianain tv. Lunedì 28 novembre parte la quarta stagione di “”, il format originale prodotto da “Stand by Me” e Rai Approfondimento con la preziosa collaborazione del Quirinale, in onda dal lunedì al venerdì alle 20,15 su Raitre. Trenta nuove puntate per scoprire storie contraddistinte da passione e determinazione dicomuni, quasi sempre sconosciuti al grande pubblico, rappresentativi della più alta espressione dei valori che definiscono la Nazione, il suo impegno civile e il forte senso di comunità. Interviste dirette, testimonianze di amici colleghi e familiari, filmati privati, ricostruzioni e video di repertori compongo un racconto ...

Ogni pratica autonoma nella natura, in particolare quella montana, apreorizzonti, sviluppa ... "Siamo le sentinelle del clima che cambia" Agli uomini rinunciare a esseredà fastidio Perché ...In attesa del gioco dedicato alla Suicide Squad (che trovate in preorder su Amazon a ottimo prezzo) e al recente Gotham Knights , il mondo degliDC sembra non vedere all'orizzonte...Lo spinoff e sequel della serie Vikings sta per tornare in streaming con la seconda stagione. Ma non solo: anche la terza è in arrivo ...Trama: Tornano le grandi storie di eroismo quotidiano di cittadine e cittadini insigniti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con lOrdine al Merito della Repubblica Italiana, nella nuova ...